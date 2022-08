Die Adventszeit steht vor der Tür. Wer sich in Stimmung bringen möchte, dem stehen in Rheinland-Pfalz viele Advents- und Weihnachtsmärkte zur Auswahl. Wir stellen Ihnen zehn vor, deren Besuch sich auf jeden Fall lohnt. Bestaunen Sie lebende Krippen, entdecken Sie Ausstellungen in der Unterwelt und schlendern Sie an festlich leuchtenden Flussufern entlang!