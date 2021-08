per Mail teilen

Die Wespen sind da! Sie nerven uns beim Grillen auf der Terrasse und fliegen Attacken beim Kaffee auf dem Balkon. Wir geben Tipps, wie Sie die lästigen Besucher loswerden.

Wie halten Sie Wespen fern?

Speisen und Getränke nicht offen herumstehen lassen Das ist die wichtigste Regel, um Wespen nicht anzulocken. Denn die Insekten lieben oft dieselben Getränke und Speisen, die wir auch mögen. Wenn eine Wespe erst einmal Nahrung gefunden hat, markiert sie diese mit einem Duftstoff und ruft so Artgenossen herbei. Außerdem können Wespen von Parfüms, Cremes, Holzmöbelpolitur oder bunter Kleidung angezogen werden.

Mit unangenehmen Gerüchen abschrecken Zum Beispiel Nelkenöl oder eine mit Nelken gespickte Zitrone. Der Geruch stört die Kommunikation der Wespe und hält sie fern. Wespenfallen mit Zuckerwasser dagegen locken die Insekten oft erst an und sind daher wenig sinnvoll.

Mit anderen Futterquellen ablenken Stellen Sie in einer Entfernung von fünf bis zehn Metern ein Gefäß oder eine Schale mit überreifen Weintrauben. Hiervon werden die Wespen angelockt und halten sich von ihrem Essenstisch fern.

Hektische Bewegungen vermeiden Wenn Sie hektisch nach den Tieren schlagen, können sie aggressiv werden. Gerade wenn sich die Wespe in der Nähe ihres Nestes befindet, will sie sich vielleicht verteidigen und könnte zum Angriff übergehen. Auch vom Anpusten wird abgeraten, denn das Kohlendioxid in der Atemluft ist für die Tiere ein Alarmsignal und versetzt sie in Angriffsstimmung. Außerdem kann auch Angstschweiß Angriffe auslösen.

Mit Wasser ansprühen Zerstäubtes Wasser aus einer Sprühflasche kann hilfreich sein. Die Wespe meint dann, dass es zu regnen beginnt, folgt ihren Instinkten und flüchtet in ihr Nest.

Nur Mülleimer mit Deckeln verwenden Die Deckel machen die Futterstellen für die Wespen schwer erreichbar. Im besten Fall riechen die Tiere erst gar nicht, dass es etwas zu holen gibt.

Fliegengitter an Fenstern und Türen anbringen Insbesondere an Küchen-, Bad- und Kinderzimmerfenstern. Haben sich trotz aller Vorkehrungen Wespen ins Haus verirrt, stülpen Sie am besten ein Glas über das Insekt und schieben vorsichtig ein Stück Papier als Boden unter. So können Sie das Tier wieder nach draußen bringen.

Müssen Wespennester unbedingt entfernt werden?

Bestimmte Wespenarten bauen gerne Nester an dunklen Plätzen wie zum Beispiel in Rolladenkästen. Wenn die Nester nicht stören oder eine unmittelbare Gefahr darstellen, müssen sie nicht unbedingt entfernt werden. Denn Wespen sind nützlich, weil sie zum ökologischen Gleichgewicht beitragen. Sie dezimieren andere Insekten und Schädlinge und bestäuben Pflanzen. Außerdem könnte es sein, dass die Wespenart unter Naturschutz steht. In diesem Fall muss die Nestentfernung erst genehmigt werden.

Wenn Sie das Wespennest entfernen möchten, machen Sie das bitte nicht selbst. Die Entfernung ist auch keine Sache der Feuerwehr. Wenden Sie sich an einen Fachbetrieb für Schädlingsbekämpfung oder Gebäudereinigung oder an ökologisch arbeitende Schädlingsbekämpfer. Eventuell können die Experten das Nest auch schonend umsiedeln. Die meisten Wespenarten sind sowieso nur kurze Zeit aktiv und in der Regel ab Ende August wieder verschwunden. Bestehende Nester, die leer sind, werden außerdem nicht wieder besiedelt.

Insgesamt sind acht Wespenarten in Deutschland heimisch. Am weitesten verbreitet sind die Gemeine Wespe und die Deutsche Wespe. Diese beiden Arten stehen nicht unter Naturschutz, alle anderen schon. Und nur diese beiden Arten fliegen auf Süßes und Fleisch.

Warum sind Wespen trotzdem nützlich?