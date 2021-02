per Mail teilen

SWR Murielle Stadelmann -

Koch/Köchin: Murielle Stadelmann, Mainz

Zutaten:

1 kg Boskoop-Äpfel

200 g brauner Zucker

1 EL gesalzene Butter

1 Päckchen Blätterteig

250 g Crème fraîche

4 Stück Madagaskar-Vanille

1 Spritzer Vanilleessenz

2 EL brauner Zucker

Die Äpfel schälen und in flache Stücke schneiden. Zucker und gesalzene Butter in der Pfanne schmelzen lassen.

Den Boden der Pfanne dicht mit Äpfeln bedecken und die Äpfel in dem Karamell braun werden lassen. Dann die Pfanne in den Ofen stellen (oder die Äpfel in eine runde Form geben, wenn der Pfannengriff keine Ofenhitze verträgt) und die Äpfel noch 10 Minuten bei 180°C schmoren lassen.

Pfanne aus dem Ofen nehmen, auskühlen lassen und den Blätterteig über die Äpfel legen, die Pfanne noch einmal 30 Minuten in den Ofen schieben und den Teig kross werden lassen. Herausnehmen, kühl stellen und die Tarte erkalten lassen.

Kurz vor dem Servieren noch mal die Pfanne bei 50°C in den Ofen geben, so dass die Tarte und der Karamell darauf warm werden. Die Crème fraîche mit Zucker und dem Vanillemark mischen. Tarte aus dem Ofen nehmen, auf einen Teller stürzen und mit der Crème fraîche servieren.

Zubereitungszeit: 1 Stunde

Nachtisch gehört zu einem französischen Essen dazu! Im Sommer passen auch Beeren mit etwas Puderzucker bestäubt.



Man kann auch Kuvertüre schmelzen, auf ein Backpapier streichen und auf die weiche Schokolade Nüsse und Pistazien streuen. Das Ganze kalt und hart werden lassen, in Stücke brechen und damit ein Dessert verzieren.

Übersicht aller SWR Rezepte