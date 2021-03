per Mail teilen

Portionen: 4 Koch/Köchin: Eva Eppard, Mainz

Zutaten:

20 g Butter

2 Eigelb

3 Eiweiß

20 g Mehl

1 Messerspitze Backpulver

½ EL Speisestärke

125 ml Milch

30 g Zucker

30 g weiße Schokolade

1 Vanilleschote

4 dunkle Pralinen

Das Eiweiß in einer Schüssel steif schlagen und beiseite stellen. Milch, Zucker und Schokolade aufkochen.

Die Butter in einem Topf schmelzen, das gesiebte Mehl, das Backpulver und die Speisestärke in die flüssige Butter einrühren und kräftig rühren, bis der Teig sich vom Topfboden löst. Löffelweise die heiße Schokoladenmilch auf den Brandteig geben. Dabei weiter kräftig rühren, um Klümpchen zu vermeiden.

Den Brandteig vom Herd nehmen und zwei Minuten abkühlen lassen. Nun die Eigelbe nach und nach einrühren. Danach das steif geschlagene Eiweiß vorsichtig unterheben.

Die Masse in vier gut gebutterte und gezuckerte Förmchen füllen. In die Mitte einen Schokoladenkern in Form einer dunklen Praline drücken und bei 175°C etwa 15 Minuten backen.

