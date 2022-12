Sommerlicher Salat mit Beeren und Ziegenkäse

per Mail teilen

SWR Claudia Bathe -

Portionen: 4 Koch/Köchin: Tatjana Best und Angelika Friedrich, Sulzbach

Zutaten:

Verschiedene Blattsalate (z.B. Eisberg, Lollo rosso, Rucola)

125 g Blaubeeren

125 g Brombeeren

80 g Johannisbeeren

125 g Himbeeren

125 g Ziegenfrischkäse

80 g Baconstreifen

50 g Pinienkerne

1 EL Sesam

2 TL Zucker

Für die Vinaigrette:

4 EL Balsamico-Essig

2 EL Himbeer-Essig

6 EL Olivenöl

1 TL süßer Senf

Salz, Pfeffer

Salat waschen und trockenschleudern. Beeren, wenn nötig, waschen und anschließend auf Küchenkrepp abtropfen lassen.

Eine beschichtete Pfanne erhitzen und die Baconstreifen darin schön kross braten. Um das überschüssige Fett aufzusaugen, den Bacon auf Küchenkrepp legen und abkühlen lassen.

Ebenfalls in einer heißen Pfanne Sesam und Pinienkerne eine Minute anrösten. Danach einen Esslöffel Zucker dazu geben und die Kerne karamellisieren lassen.

Aus den oben genannten Zutaten eine Vinaigrette herstellen.

Den Bacon in mundgerechte Stücke brechen. Ziegenfrischkäse in kleine Stücke bröseln. Den Salat in einer Schüssel mit der Vinaigrette vermischen. Danach den Salat auf einem Teller anrichten, Ziegenfrischkäsebrösel, Bacon, Beeren und die kandierten Kerne darüber streuen.

Übersicht aller SWR Rezepte