Rex Gildo - die leichte Kunst ist die schwerste

Mit "Hossa" schrieb Rex Gildo Schlagergeschichte. Mit Gitte bildete er jahrelang ein Erfolgsduo. Aber auf der schillernden Karriere liegt der Schatten seines tragischen Todes.

Film und Theater, Errol Flynn und Tony Curtis, das war die Welt des jungen Ludwig Franz Hirtreiter. Schauspieler wollte er werden, einer der spielen, singen und tanzen kann. Die Managerin Ada Tschechowa wurde auf den jungen Mann aufmerksam, verpasste ihm den Künstlernamen „Alexander Gildo“ und verhalf ihm zu seinem ersten Filmauftritt.

Hauptrolle im Film mit Conny Froboess

Ein Jahr später sah man ihn bereits in seiner ersten Hauptrolle neben Conny Froboess. In diese Zeit fällt auch der Beginn seiner musikalischen Karriere. „Der stille Draufgänger“, wie er bald von der Filmpresse genannt wurde, pflegte während der Dreharbeiten immer vor sich hin zu singen. Dies blieb nicht unbemerkt und er erhielt eine Einladung zum Schlagerpapst Kurt Feltz zum Vorsingen.

Rex Gildo als Cowboy IMAGO Imago/United Artists -

"Können Sie nicht stottern?"

"Können Sie nicht etwas stottern?" Dieser Gesangsstil à la Elvis Presley oder Paul Anka war damals groß in Mode. Er konnte und bald stand seine erste Schallplatte "Caféteria Santa Lucia" in den Geschäften - ein Flop. Das Gesangstalent war auch dem Produzenten Nils Nobach aufgefallen. Er suchte für die Plattenfirma Electrola nach einem Sänger für das Teenager-Publikum und nahm ihn unter Vertrag. Damit schlug die Geburtsstunde von "Rex Gildo". Bereits Anfang 1960 erreichte er mit "Sieben Wochen nach Bombay" die Hitparaden.

"Sexy Rexy" und Gitte - das Traumpaar des Schlagers

Bei einem Casting für die deutsche Erstaufführung des Musicals "My fair lady" schlug er 1961 über 100 Bewerber aus dem Rennen. Er war stolz darauf, zur Premierenbesetzung zu gehören. 110-mal stand er als Freddy im Berliner "Theater des Westens" auf der Bühne. Der gefürchtete Kritiker Friedrich Luft schrieb: "Rex Gildo ist eine Vitaminspritze für das unterernährte deutsche Musical und Showbusiness." Auch die Schallplattenaufnahme wurde der Renner und Rex Gildo erhielt hierfür die seltene Auszeichnung der "Diamantenen Schallplatte".

Traumpaar - Rex Gildo mit Gitte picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / dpa -

In den 1960er Jahren lieferte "Sexy Rexy" Hit auf Hit, darunter auch einige erfolgreiche Duette mit der Dänin Gitte. Sie avancierten zum "Traumpaar des deutschen Schlagers" und bescherten der Plattenindustrie zwei Jahre lang gewaltige Umsätze und der Regenbogenpresse manche - mitunter frei erfundene - Story.

"Wir haben damals aber immer Wert darauf gelegt, dass jeder Solist bleibt."

"Hossa" wird zum Segen und Fluch zugleich

Rex Gildo mit Elke Sommer (1962) IMAGO Imago/United Artists -

1972 erdachten Ralph Siegel und Michael Holm den Titel "Fiesta Mexicana", der für Rex Gildo Segen und Fluch zugleich bedeutete: "Ich könnte es niemals weglassen. Egal, ob bei einem Filmball oder im Festzelt - spätestens nach dem fünften oder sechsten Lied wird aus dem Publikum "Hossa" geschrien. Das gehört einfach dazu." Auch in Spanien und Mexico erklomm der Kult-Song die Hitparaden.

"Nicht ein einziges Mal schlecht gelaunt"

Die Branche schätzte ihn nicht nur als vielseitigen Künstler, sondern auch als harten und disziplinierten Arbeiter, der sich stets an die Devise "Die leichte Kunst ist die schwerste" hielt. 1974 wählten ihn Deutschlands Show-Journalisten zu ihrem Favoriten. Dafür wurde er mit der "Rose", dem "Sympathiepreis der deutschen Presse", ausgezeichnet. "Mehr als hundertmal habe ich ihn getroffen, aber ich habe nicht ein einziges Mal erlebt, dass er schlecht gelaunt war. Extrem höflich und freundlich im Umgang - ein Gentleman" berichtete der Starfotograf Didi Zill.

Rex Gildo mit Ehefrau Marion (1984) IMAGO Imago -

In seiner Karriere arbeitete er stets mit den Besten aus dem Musikbusiness zusammen. Für ihn lag darin der Grund für seinen langanhaltenden Erfolg. Sein adrettes Auftreten und sein jungenhafter Charme machten ihn zum Publikumsliebling bei allen Altersgruppen und in allen Gesellschaftsschichten.

"Ich hatte immer das Glück, gute Produzenten zu haben und das Publikum stand immer auf meiner Seite."

Ab Mitte der 1980er Jahre wurde es ruhiger um ihn und er konnte mit seinen neuen Liedern an die alten Erfolge nicht mehr anknüpfen. Er trat weiterhin live auf, mitunter in Möbelhäusern und blieb nach außen immer der jugendliche Strahlemann. Er wurde im Laufe der Zeit zur Marionette seiner selbst. Die Autorin Ulrike Bremer schrieb zu ihrem Film "Legenden - Rex Gildo" treffend: "Am Ende konnte er nicht mehr anders, als mit Perücke und viel Make-up den ewig jungen Beau zu geben, den Frauenschwarm, den 'Sexy Rexy' auch noch mit 63 Jahren."

Was verbarg sich hinter der Fassade?

Rex Gildo bei der Schuhauswahl IMAGO Imago/ZUMA/Keystone -

Eine Auseinandersetzung wegen eines nicht eingehaltenen Vertrags und Gerüchte über Alkohol- und Tablettensucht gingen durch die Presse. Die Medien stürzten sich auf vermeintliche Ungereimtheiten in seiner Biografie, manches vom Künstler selbst frei erfunden. Gerüchte und Spekulationen kursierten, die sein integeres Erscheinungsbild ins Wanken brachten. Was war Dichtung, was Wahrheit? Welcher Mensch verbarg sich wirklich hinter der schönen Fassade? Fragen, die für immer unbeantwortet bleiben, denn am 26. Oktober 1999 verstarb er an den Folgen eines Fenstersturzes. Die Staatsanwaltschaft ging von Selbstmord aus.