Ray Conniff war der König der Tanzmusik

„Ein neuer Klang begeistert die Welt“ - dieser Slogan war Programm. Ray Conniff war nicht nur ein hervorragender Arrangeur, Posaunist, Komponist und Orchesterleiter, sondern er verstand es auch, grandiose Sound-Effekte auszutüfteln.

Ray Conniffs Vater leitete das städtische Orchester und spielte Posaune, seine Mutter Klavier. Der Sohn hatte das Talent geerbt und entschloss sich 1937, seine musikalischen Träume wahr werden zu lassen. In seinem Heimatort Attleboro, Massachussetts, stieg er mit seiner Posaune, einem Lunch-Paket der Mutter und 200 Dollar in der Tasche in den Bus, um nach New York City zu fahren.

Sein Metier war der Big-Band-Swing

SWR Jasmine (Coverscan) -

Den ersten bezahlten Job als Posaunist und Arrangeur fand er in der Band von Bunny Berigan. In Bigband-Kreisen sorgte das Können des jungen Mannes für Gesprächsstoff und bald wurde er von Bob Crosby, später von Artie Shaw abgeworben. Nach einem zweijährigen Intermezzo bei der Armee als Militärmusiker engagierte ihn Harry James 1946 als Arrangeur. Doch bald änderten sich die musikalischen Geschmäcker und der „Be-Bop“ beherrschte die musikalische Szene. Nichts für Ray Conniff: „Es wurde nur noch Lärm und keine Musik mehr gemacht“, erinnerte er sich in einem Interview.

Mit dem Be-Bop kamen harte Zeiten

Harte Zeiten für den Musiker, sowohl emotional als auch musikalisch. Als Gelegenheitsarbeiter auf dem Bau versuchte er sich und seine junge Familie über Wasser zu halten. Doch die Musik ließ ihn nicht los und er dachte darüber nach, wie er sich musikalisch verbessern konnte. Er baute einen Schuppen im Hinterhof seines Hauses und dort brachte er sich mit Hilfe eines Spiegels und eines Buches bei, wie man dirigiert. Darüber hinaus studierte er sehr aufmerksam die aktuellen Hitlisten und wollte verstehen, was einen Song zum Hit macht.

Neuer Sound durch den Chor

Ray Conniff mit Familie IMAGO Imago/ZUMA/Keystone -

Die Begegnung mit Mitch Miller, dem Hausproduzenten von Columbia Records, brachte 1953 die Wende. Er verhalf ihm zu einer Anstellung bei der Plattenfirma als Arrangeur. Bald stellten sich die ersten Erfolge ein. Der große Durchbruch kam mit dem Titel „Band of gold“ des Sängers Don Cherry, bei der Ray Conniff selbst die Begleitung spielte. Hierbei benutzte er erstmals Stimmen als Instrumente. Innerhalb kürzester Zeit verkauften sich über eine Million Exemplare und jedermann sprach von dieser sensationellen Aufnahme.

Conniff schrieb für die ganze Künstler-Elite der Plattenfirma die Arrangements, wie beispielsweise Rosemarie Clooney, Johnnie Ray, Frankie Laine oder Johnny Mathis.

1956 kam der Durchbruch für Ray Conniff

„Es ist höchste Zeit, dass Sie Ihr Glück und Talent selbst in die Hand nehmen“ sagte Mitch Miller und gab ihm die Chance, seine Arrangements mit eigenem Orchester zum Erfolg zu führen. 1956 erschien die erste Ray Conniff-LP „‘S Wonderful“. Neun Monate lang rangierte sie unter den Top 20 in Amerika und machte ihn zum führenden Tanzmusiker der Welt. Es war der Anfang einer über vier Jahrzehnte andauernden Weltkarriere und der Gershwin-Titel „‘S Wonderful“ blieb über all die Jahre seine Erkennungsmelodie.

Ray Conniff dpa Bildfunk picture-alliance / dpa/dpaweb

Ray Conniff probierte ständig neue Effekte

Was war sein Geheimnis? Er inszenierte eine perfekte Klangzauberei, indem er einen Chor instrumental einsetzte und ihn wie eine Instrumentengruppe handhabte. Das Rezept funktionierte bei aktuellen Hits genauso wie bei klassischen Themen oder Broadway-Songs. Außerdem erzeugte er nahezu avantgardistische Klänge mit einfachsten Mitteln, z. B. durch das Aneinanderreiben von zwei Sandpapierblöcken vor dem Mikrofon, das er hundertfach verstärkte. Weitere Utensilien waren zwei Fingerhüte, mit denen Ray Conniff über ein Waschbrett strich oder einmal mussten die Sänger alte Schuhe über die Hände ziehen und damit auf einer Steinplatte entlang streichen. Dieser Einfall brachte einen Sound, der an schlürfende Schritte erinnerte.

"Dieser Magier von Melodie und Rhythmus prägte einen Sound wie Sphärenklang, den ich für ebenso genial halte wie die Erfindung der Schallplatte." (Leonard Bernstein)

Ein Vorreiter des Stereo-Sounds

Seine Arrangements und Sound-Effekte erfand er übrigens oft auf einer kleinen transportablen Orgel, die er stets dabei hatte, wenn er auf seiner stolzen Segeljacht vor der kalifornischen Küste kreuzte. Mit seinen Ideen hat er mehr für die Stereotechnik in der Schallplattenindustrie getan als jeder andere Arrangeur vor ihm. Bereits am 12. Juni 1959 gab er im Santa Monica Auditorium das erste „Konzert in Stereo“ außerhalb eines Tonstudios. Hierfür ließ er sich nach eigenen Entwürfen für 30.000 Dollar eine Anlage bauen und zauberte mit Verstärkern, Lautsprechern und Hall-Anlagen den von den Schallplatten her bekannten Sound in die Konzertsäle. Kritiker schrieben begeistert von dem „musikalischen Ereignis der 1960er Jahre“.

Südamerikaner blieben sein treuestes Publikum

Als Mitte der 1970er Jahre Disco- und Rock-Rhythmen die Hitparaden stürmten, ging die Nachfrage nach Conniff-Platten zurück. Doch in Südamerika fand er weiterhin ein treues Publikum. Alljährlich nahm er eine neue Langspielplatte auf und ging erfolgreich auf Tournee - bis zu seinem Schlaganfall im März 2002, an dessen Folgen er am 12. Oktober 2002 im Alter von 85 Jahre verstarb. Sein musikalisches Vermächtnis umfasst über 100 Langspielplatten, von denen mehr als 70 Millionen Exemplare weltweit verkauft wurden. Noch heute bereitet er vielen Menschen mit seiner unvergänglichen und zeitlosen Musik Freude.