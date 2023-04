Paul Kuhn - der Mann am Klavier

per Mail teilen

Schwarz-weiße Tasten waren seit jeher sein Lebensinhalt. Bereits im Alter von 8 Jahren gab er im Rahmen der Berliner Funkausstellung 1936 vor staunendem Publikum sein Fernsehdebüt mit dem "Erzherzog Johann-Jodler" - gespielt auf dem Akkordeon. Paul Kuhn, das musikalische Wunderkind, wurde Deutschlands Jazzpianist Nr. 1 und eine Swing-Legende.

1946 gründete Paul Kuhn seine erste eigene Combo und spielte für Essbares und Zigaretten in amerikanischen Clubs. Er fand eine Anstellung beim AFN und später beim Tanzorchester des NWDR in Köln. Seinen ersten Schallplattenvertrag erhielt er 1953. Von Singen war damals noch keine Rede. Das änderte sich, als der Produzent Nils Nobach für ein Lied noch einen Interpreten suchte: „Du bist genau der richtige Typ dafür, mit Deiner Zahnlücke und Deinem Grinsen“.

Paulchen am Klavier

Paul Kuhn teilte diese Meinung keineswegs. Vor allem konnte er als Musiker, der sich in der Jazzszene bereits einen Namen gemacht hatte, unter keinen Umständen ein Stimmungslied mit dem Text „Geben Sie dem Mann am Klavier noch ein Bier“ aufnehmen. Dennoch: die Überredungskünste des Produzenten trugen Früchte und Paul Kuhn willigte schließlich ein - allerdings unter der Bedingung, dass ein Pseudonym für die Veröffentlichung herhalten muss: Paulchen am Klavier.

Der Hitparadenstürmer

Der Sänger Paul Kuhn wurde bald einem großen Publikum bekannt: innerhalb eines Jahres gingen vom „Mann am Klavier“ 250.000 Exemplare über die Ladentische. Ob als Solist mit Titeln wie „Die Farbe der Liebe“, im Duett mit Bibi Johns „Ich möcht’ auf Deiner Hochzeit tanzen“ oder als Arrangeur, Produzent bzw. als Begleitung seines Ensemble bei Hits von Chris Howland („Fräulein“), Ralf Bendix („Buona Sera“) oder Vittorio („Il nostro concerto“) - er zeigte verlässliche Hitparaden-Präsenz.

Jazz mit Erwin Lehn

Trotz der Ausflüge ins Schlagerfach nahm er den Jazz weiterhin sehr ernst. 1955 unternahm er beispielsweise mit Erwin Lehn und dessen Südfunk-Tanzorchester eine Tournee durch Deutschland und stellte bei diesen Veranstaltungen unter Beweis, dass er auch Qualitäten als Conférencier besaß. Aus diesen Erfahrungen konnte er bei seiner späteren Tätigkeit beim Fernsehen Nutzen ziehen. Anfang der 1960er Jahre flimmerte seine eigene Show „Hallo Paulchen“ über die Bildschirme, später war es „Paul’s Party“.

Mein Instrument ist die Band

Die Berufung zum Sender Freies Berlin im Jahr 1968 als musikalischer Leiter des damaligen SFB-Tanzorchesters schlug ein vollkommen neues Kapitel auf. Unter seiner Führung mauserte sich das Orchester zur weltberühmten SFB-Bigband. Auftritte in der halben Welt wurden selbstverständlich. Auszeichnungen wie der „Goldene Taktstock“ oder der „Große deutsche Schallplattenpreis“ waren Lohn für seine Arbeit: „Ich spiele zwar Klavier, doch mein eigentliches Instrument ist meine Band“.

Starke Bande in den Südwesten

Als 1980 das Orchester aus Kostengründen aufgelöst wurde war dies zwar ein herber Einschnitt, bedeutete aber keine Verringerung seiner zahlreichen Verpflichtungen. Paul Kuhn kam als Dirigent regelmäßig nach Stuttgart, um mit der SWR-Bigband (früher: SDR-Bigband) Aufnahmen zu machen. Einige CD-Veröffentlichungen legen Zeugnis von dieser Zusammenarbeit ab, die beim Publikum und in Fachkreisen große Anerkennung fanden.

Die Legenden swingen

Im Sommer 2000 startete eine besondere Konzertreihe: Paul Kuhn ging mit Max Greger und Hugo Strasser erstmals als „Swing Legenden“ in Begleitung der SWR Bigband auf Tournee. Sensationelle Erfolge machten die Entscheidung leicht, diese Veranstaltungen immer wieder neu aufzulegen, denn überall zeigte sich dasselbe Bild: volle Säle, begeistertes Publikum. 2012 war Paul Kuhn nach vierjähriger Pause wieder mit dabei. Wie er dieses Pensum schafft? „Ich bin kein Stressman. Stress nehme ich einfach nicht zur Kenntnis. Und dann gibt es für alles zwei Währungen: Geld und Spaß. Sie können sich denken, welche Währung für mich die wichtigere ist…“