5 Mythen zum Einsatz von Sonnencreme

per Mail teilen

Im Sommer darf die Sonnencreme nicht fehlen. Aber wissen Sie, was der Lichtschutzfaktor bedeutet? Benötigen Sie bei Wolken Sonnencreme? Von vielen Mythen knöpfen wir uns fünf vor.

Sonnencreme-Mythos 1

"Morgens einmal einschmieren reicht für den ganzen Tag."

Nein, das hängt vom Lichtschutzfaktor und dem Hauttyp ab. Jemand, der ohne Sonnencreme zehn Minuten in der Sonne bleiben kann, ohne dass die Haut rot wird, kann mit Faktor 30 theoretisch 300 Minuten in der Sonne bleiben. Diese Zeit verlängert sich durch erneutes Eincremen nicht, egal wie oft und wie viel man aufträgt.

Sonnencreme-Mythos 2

"Sonnencreme schützt vor Hautkrebs."

Dafür gibt es keine Garantie. Keine Schutzlotion kann das gesamte Spektrum der UV-Strahlung abdecken. Welcher Anteil dieser Strahlungen letzlich zum Hautkrebs beiträgt, ist noch nicht geklärt. Sonnencreme steht daher nur an dritter Stelle des Hautschutzes.

Meiden Sie deshalb die starke Sonne zur Mittagszeit und tragen Sie möglichst körperbedeckende Kleidung. Erst dann kommt die Sonnencreme zum Einsatz.

Sonnencreme-Mythos 3

"Eingecremt kann man keinen Sonnenbrand bekommen."

Sonnencremen vermeiden Sonnenbrände, aber nur, wenn genug verwendet wird. Die meisten benutzen zu wenig Creme. Der Richtwert für den Kopf sind fünf Gramm. Für den gesamten Körper werden 30 Gramm vorgeschlagen. Das sind je nach Größe also drei bis fünf Esslöffel! Egal, was das Etikett verspricht, Wasser wäscht die Creme zumindest in Teilen weg. Es ist daher ratsam, sich nach dem Wasserspaß neu einzucremen.

dpa Bildfunk Picture Alliance

Sonnencreme-Mythos 4

"Wer vorbräunt, braucht keine Sonnencreme."

Natürliche Bräunung bietet nur einen geringen Schutz vor Sonnenschäden. Arbeiter, die den ganzen Sommer über der Sonne ausgesetzt waren, hatten am Ende nur den Schutz erreicht, der einer Sonnencreme mit Faktor 1,5 entsprach. Besonders ungünstig ist das Vorbräunen in Solarien. Die Strahlung der Sonnenbänke ist mindestens ebenso krebserregend wie die natürliche Sonneneinstrahlung.

Sonnencreme-Mythos 5

"Bei bewölktem Himmel und im Schatten ist Sonnencreme überflüssig."

Wolken schützen kaum vor UV-Strahlung: Bis zu 90 Prozent können hindurchdringen. Im Schatten hingegen ist immerhin noch die Hälfte der UV-Strahlung vorhanden. Auch da gilt: Sich vor der Sonne schützen. Beispielsweise mit einem Hut, einer Brille, langer Kleidung und Sonnencreme.