Mario Adorf erblickt am 8. September 1930 als nichteheliches Kind in Zürich das Licht der Welt und wächst in Mayen (Rheinland-Pfalz) auf. Sein Vater, ein verheirateter Chirurg aus Italien, spielt in seiner Kindheit keine Rolle – nichts Ungewöhnliches in dieser Zeit, in der viele Väter weg sind. Doch das Einkommen der Mutter ist so gering, dass es nicht reicht, um beide zu ernähren. Sie hat keine Wahl und muss Mario im Alter von drei Jahren für einige Jahre in ein katholisches Kinderheim geben.

Mario Adorf / Privatarchiv