SWR eva eppard -

Koch/Köchin: Eva Eppard, Appenheim

Zutaten:

4 Stück Maispoulardenbrust à 160 g

80 ml dunkle Geflügeljus

20 ml Olivenöl

bengalischer Pfeffer aus der Mühle, Salz

Mole (mexikanische Soße, erhältlich in gut sortiertem Supermarkt)

Für das Weichweizenrisotto:

100 g Weichweizen abgekocht

1 Karotte in feinen Würfeln

1 Zucchini in feinen Würfeln

2 EL fein gehackte Kräuter (Rosmarin, Thymian, Zitronenthymian, Basilikum)

2 EL ger. Parmesan

75 ml Sahne

Salz, Pfeffer

Poulardenbrust mit Salz und bengalischem Pfeffer würzen, in heißem Olivenöl goldgelb anbraten und bei 140°C in 15-20 Minuten garen.

Geflügeljus aufkochen, mit Mole würzen und eventuell mit etwas Stärke noch einmal abbinden.

Weizen mit Sahne und den blanchierten Gemüsen kurz aufkochen lassen, die gehackten Kräuter zugeben, Parmesan unterheben, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Mit der Poulardenbrust auf vorgeheizten Tellern anrichten.

