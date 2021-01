per Mail teilen

SWR Michael Lang

Zutaten:

4 Lachstranchen à 150 g

Salz

Öl

Zitronensaft

Grünkohlsoße:

200 g Grünkohl

50 g Spinat

1 Schalotte

200 ml Sahne

200 ml Brühe

50 ml Weißwein

10 g Butter

Salz, Pfeffer

Zitrone

Kartoffelrisotto:

4 große festkochende Kartoffeln

400 ml Sahne

400 ml Brühe

30 g Parmesan

10 ml Weißwein

10 g Butter

Salz, Pfeffer

Garnitur:

4 frittierte Grünkohlblätter

Lachs mit Salz und Zitrone würzen, mit etwas Öl auf ein Blech setzen und im Ofen unter dem Grill garen.

Grünkohl und Spinat blanchieren. Schalotte schälen, klein schneiden und in Butter anschwitzen. Grünkohl und Spinat dazu geben. Mit Flüssigkeit auffüllen und abgedeckt fünf Minuten köcheln lassen. Dann mixen, mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken, passieren und eventuell mit Stärke abbinden.

Kartoffeln schälen und in Reiskorn-große Stifte hobeln. In der einen Hälfte der Sahne und Brühe gar köcheln, in ein Sieb geben und abtropfen lassen. Nun mit Parmesan, Salz, Pfeffer und etwas Sahne abrunden.

Zum Anrichten das Kartoffelrisotto in die Tellermitte geben, Lachs darauf legen, Soße angießen und mit den frittierten Grünkohlblättern garnieren.

Damit der Grünkohl nach dem Kochen seine Farbe behält, einfach in kochendem Wasser kurz blanchieren, dann sofort mit Eiswasser oder sehr kaltem Wasser abschrecken. Durch langes Kochen wird er eher braun-grün.



Grünkohl ist auch lecker als Salat: Dazu kurz blanchieren, mit Speck und hartgekochtem Ei und einem Sauerrahmdressing anrichten.

