Dominik Wetzel

Portionen: 4 Koch/Köchin: Dominik Wetzel, Bad Kreuznach

Zutaten:

1 Bund Suppengemüse

1 Dose Mais

1 Dose Kokosnussmilch

150 g rote Linsen

2 EL rote Currypaste

1 Tüte Popcorn

100 ml Orangensaft

150 ml Wasser

1 Limette

1 EL Erdnussbutter, cremig

8 EL Speiseöl

1 Banane

1 Bund Zitronenmelisse

Karotten und Sellerie schälen, Lauch gut waschen. Gemüse in zwei Teile teilen. Einen Teil grob klein schneiden, den anderen in kleine Würfel. 4 EL Pflanzenöl in einen großen Topf geben, grob geschnittenes Gemüse, Erdnussbutter, abgetropften Dosenmais und Banane dazugeben. Das Ganze drei Minuten anrösten.

Mit Wasser, Orangensaft, Kokosnussmilch aufgießen und 15 Minuten leicht köcheln. Suppe mit dem Pürierstab klein mixen und durch ein Sieb streichen. Mit Salz, Pfeffer, Zucker und Limettensaft abschmecken. Sollte die Suppe zu dickflüssig sein, mit etwas Wasser aufgießen.

In einen kleinen Topf geben, klein gewürfeltes Gemüse leicht anrösten. Salz, Pfeffer, Zucker und gewaschene Linsen dazugeben und für drei Minuten leicht anrösten. Mit Wasser aufgießen, bis die Linsen bedeckt sind. Einmal aufkochen und bei kleiner Flamme für 15 Minuten ziehen lassen. Gelegentlich umrühren und eventuell etwas Wasser zugeben. Mit Salz, Pfeffer, Zucker und Limette abschmecken.

Linsen und Suppe in einen tiefen Teller oder eine Schüssel geben. Mit Popcorn bestreuen und schnell servieren.

