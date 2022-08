Johannes Heesters - Grandseigneur mit Frack und Zylinder

Frack, Zylinder, eine weiße Blume im Knopfloch - Johannes Heesters präsentierte sich so häufig in dieser Kombination, dass man meinen könnte, er hätte sie erfunden. Ja, es wird sogar augenzwinkernd behauptet, dass er schon im Frack zur Welt gekommen sei.

In einem Interview bekannte der Star: "Ganz ohne Frack geht es eben immer noch nicht. Selbst beim Nachzählen kann ich nicht mehr sagen, wie viele Fräcke ich eigentlich im Laufe der Jahre schon blank gespielt habe".

1938 verkörperte er zum ersten Mal den Grafen Danilo in der Operette "Die lustige Witwe" und setzte damit Maßstäbe. Es sollte seine Paraderolle werden. In der Komischen Oper, im Metropol-Theater und im Admiralspalast wurde der Tenor und Schauspieler der erklärte Liebling der Millionenstadt Berlin und zum Schwarm der Frauen und der Backfische, die damals noch nicht Teenager hießen. Ein Autogramm von Johannes Heesters, welches überaus schwierig zu bekommen war, hatte einen kaum vergleichbaren Kurswert und wer eines davon im Besitz hatte, wurde glühend beneidet und das Ansehen im Freundes- und Kollegenkreis wuchs erheblich.

Spezialanfertigung Johannes Heesters

Diese ungeheure Popularität nutzte auch eine bekannte Hutfirma, welche ein neues Modell herausbrachte, das innen sehr gut leserlich die Worte "Spezialanfertigung Johannes Heesters" trug. Und eben solch ein Hut spielte die Hauptrolle in einer kleinen Episode, die Johannes Heesters - nach seinem lustigsten Erlebnis befragt - vor vielen Jahren einem Zeitungsreporter erzählte:

Eine Nacht im Kittchen

Heesters damaliger Manager Kurt Kasten hatte sich ein Exemplar dieses neuen Modells gekauft und sogar getragen. Auch an jenem Tag, als er in einer Vorstadtkneipe einkehrte und mit dem Wirt in Meinungsverschiedenheiten geriet. Ein Wort gab das andere und als es dem Manager zu bunt wurde, wollte er eilends das Lokal verlassen und griff nach dem besagten neuen Hut. Allerdings griff er im Zorn wohl nicht richtig zu, auf alle Fälle rollte das gute Stück dem grantigen Wirt direkt vor die Füße. Dieser nahm ihn auf und konnte in der Innenseite deutlich "Spezialanfertigung Johannes Heesters" lesen.

Das war des Guten zuviel und der Wirt glaubte, einen Langfinger überführt zu haben und rief seinen Gästen zu "Der Hut gehört ja dem Heesters!". Er beschimpfte den Manager lauthals und triumphierend als gemeinen Dieb und rief die Polizei. Auch die Erklärung Kastens, er sei der Manager von Johannes Heesters, wurde nur mit einem ungläubigen Lachen quittiert.

Ein ganzer Schelm

Das Unheil nahm seinen Lauf und so klingelte mitten in der Nacht bei Johannes Heesters das Telefon. Am anderen Ende der Leitung war das Polizeirevier und wollte von dem Star wissen, ob er einen gewissen Kurt Kasten kenne. Johannes Heesters, in diesem Moment ein ganzer Schelm, verneinte und bescherte seinem Manager durch diesen Streich eine Nacht im Kittchen. Erst am nächsten Morgen befreite er ihn aus dieser misslichen Lage und klärte die Umstände auf. Es war ein Erlebnis mit Folgen, denn fortan machte Kasten einen weiten Bogen um jegliche Hut-Spezialanfertigungen. Rückblickend sagte Johannes Heesters schmunzelnd: "Das Modell war wirklich hübsch…".

In unserer Bildergalerie finden sich auch etliche "Spezialanfertigungen Johannes Heesters" - und obwohl zum Teil sehr alte Hüte dabei sind, wirken sie keineswegs verstaubt sondern zeitlos schick…

Johannes Heesters - frühes Interview in der ARD Mediathek