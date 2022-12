Himbeer- oder Waldfrucht auf Käse-Sahne

per Mail teilen

Rezeptautor/Rezeptautorin: Petra Ludwig-Neumann, Mainz

Zutaten:

2 Eigelbe

100 g Zucker

1/8 l Milch

4 Blatt Gelatine

250 g Quark

250 g Sahne

1 Päckchen Sahnesteif

550 – 600 g Himbeeren oder Waldfrüchte

1 Päckchen roter Tortenguss

½ Wiener Boden oder ersatzweise 1 0bstboden (Bisquitteig)

Gehobelte, geröstete Mandeln zum Garnieren

Blattgelatine in kaltem Wasser einweichen. Bisquitboden halbieren (oder 0bstboden ungeschnitten verwenden) und mit einem Tortenring umstellen.

Eigelbe, Zucker und Milch in einem Topf unter ständigem Rühren erhitzen und kurz vorm Kochen vom Herd nehmen. Die eingeweichte Gelatine mit den Händen gut ausdrücken, in die noch warme Eiermasse geben und zügig unterrühren, damit keine Klümpchen entstehen. Das Ganze etwas abkühlen lassen und in der Zwischenzeit die Sahne schlagen.

Danach zuerst den Quark und dann die geschlagene Sahne unterheben. Die Käse-Sahne Füllung in den Tortenring füllen und kalt stellen. Wenn alles schön fest geworden ist, am besten noch kurz ins Gerfrierfach stellen.

Danach die Oberfläche mit 1 Päckchen Sahnesteif bestäuben und anschließend mit den Himbeeren oder Waldfrüchten belegen. Tortenguss nach Anleitung kochen und auf den Früchten verteilen.

Tortenrand mit gehobelten, gerösteten Mandeln garnieren.

Tipp:

Nimmt man das doppelte Rezept für die Herstellung der Käse-Sahne Füllung, ergibt das eine Käse-Sahne Torte im üblichen Sinn ohne Frucht Belag. Hierfür sollte man dann den Wiener-Boden in 2/3 für unten und 1/3 für oben einteilen und zum Schluss mit Puderzucker absieben. Als besonderes Highlight kann man dann rote Grütze dazu servieren.

