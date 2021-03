per Mail teilen

Eva Eppard

Koch/Köchin: Eva Eppard, Appenheim

Zutaten:

50 g heller Lauch

2 Schalotten

50 g Knollensellerie

60 g Butter

75 g Mehl

1 l Geflügelfond

250 ml Weißwein

450 ml Sahne

800 g Heu (z.B. aus der Tierhandlung)

Das Heu am Vortag in die Sahne einlegen und in einer Dose im Kühlschrank ruhen lassen.

Lauch, Schalotten, Sellerie putzen, klein schneiden und in Butter anschwitzen. Mit dem Mehl überstäuben.

Mit kaltem Fond und Weißwein aufkochen und unter Rühren zur gewünschten Bindung bringen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Durch ein feines Sieb passieren.

Die Heusahne durch ein Sieb in die Suppe gießen und alles nochmal abschmecken. Nach Belieben mit Kräutern garnieren.

