per Mail teilen

SWR Eva Eppard -

Koch/Köchin: Eva Eppard, Appenheim

Zutaten:

600 g frisches Heilbuttfilet geputzt

30 ml Olivenöl

50 g Mehl

50 ml Sahne

Salz, Zitronensaft

50 g weißer Sesam mit etwas Ducca (äthiopisches Gewürz aus gerösteten und gemahlenen Haselnüssen, geröstetem Sesam, Koriander- und Kreuzkümmelsamen, geröstet und gemörsert, Pfeffer und Salz) erhältlich in gut sortiertem Supermarkt

200 g junge grüne Erbsen

etwas Olivenöl

75ml Gemüsebrühe

Fleur de Sel oder normales Salz, etwas Muskat

Die Erbsen in dem Olivenöl etwas andünsten, mit der Brühe leicht auffüllen und ganz kurz garen, dann fein pürieren. Mit Muskat und Fleur de Sel leicht würzen und etwas Butter zugeben.

Heilbutt mit Zitrone und Salz leicht würzen, in Mehl wenden, dann in der Sahne wälzen und zum Schluss in die Sesam-Ducca-Mischung tauchen. Im Olivenöl bei schwacher Flamme von beiden Seiten goldgelb braten. Aus der Pfanne nehmen und auf einer Küchenrolle abtupfen.

Auf dem Erbsenpüree anrichten.

Übersicht aller SWR Rezepte