SWR Märte Burmeister -

Koch/Köchin: Benjamin Hyttrek, Stehbach im Westerwald

Zutaten:

Wassermelone

Natur-Joghurt, 1,5% Fett

Limettensaft

Ingwer

Fruchtfleisch aus der Melone lösen und klein schneiden. Dann zusammen mit dem Joghurt in eine hohe Schüssel oder einen Messbecher geben.

Danach die Limetten auspressen und den Saft mit in die Schüssel geben. Den Ingwer mit einer feinen Reibe ebenso in die Schüssel reiben. Alles zusammen schön fein pürieren und in ein Glas geben.

Tipp: Die Melone sollte schön süß sein. Sollte sie nicht süß genug sein, einfach etwas Zucker oder eine andere süße Frucht mit dazu mischen.

Die vielen Früchte, die es im Sommer gibt, kann man gut mit Joghurt mischen oder zu einem fruchtigen Mus verarbeiten.



Ein Sorbet ist auch eine schön leichte Variante für heiße Tage. Dazu einfach das Früchtemus mit Zucker mischen, gefrieren lassen und nach Belieben servieren.

