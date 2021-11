Fünf überraschende Dinge über Ramon Roselly

Warum besitzt er eine Unterhose von Florian Silbereisen? Was denkt er über das Heiraten? Erfahren Sie Spannendes und Persönliches über Schlagersänger und Superstar Ramon Roselly!

1. Leben im Wohnwagen mit Kamelen

Ramon Roselly lebt schon immer in einem Wohnwagen. Das hat einen guten Grund, denn er kommt aus einer Zirkusfamilie, die viel unterwegs war. Dort ist er in der siebten Generation aufgewachsen. Er hat als Artist gearbeitet, als Kunstreiter oder mit den 17 Kamelen seiner Familie. Auch nach seinem Sieg bei DSDS will er nicht in eine Wohnung ziehen. Er liebt es im Wohnwagen zu leben und könnte sich nur vorstellen, eventuell einmal ein größeres Modell zu kaufen.

2. Der rote Schlüpfer von Florian Silbereisen

Ramon Roselly bekam während einer Livesendung bei "Deutschland sucht den Superstar" von Juror Florian Silbereisen eine rote Unterhose geschenkt. Der Schlüpfer solle ein Glücksbringer sein, so Silbereisen in einer Talkshow. Der Entertainer trage nämlich selbst bei seinen Samstagabend-Shows immer eine rote Unterhose und das habe ihm Glück beschert. Das rote Exemplar, das nun Ramon sein Eigen nennen darf, ist keine neu gekaufte Unterhose. Sondern ein uralter Schlüpfer von Silbereisen persönlich. Natürlich sauber, nur beim Waschen sei sie etwas eingegangen und deshalb ziemlich klein, verriet Florian. Bei Ramon zuhause hängt sie nun über seinem DSDS-Pokal. Der 26-Jährige nimmt sie aber auch gern mit zu Auftritten - soll ja schließlich Glück bringen.

3. Dächer putzt er am liebsten

2018 machte sich Ramon Roselly mit einer Gebäudereinigungsfirma selbstständig. Denn der Zirkus, mit dem er und seine Familie unterwegs war, wurde aufgelöst und so suchte er sich einen neuen Beruf. Fensterscheiben kann er angeblich überhaupt nicht gut putzen. Dafür mag er es Dächer zu reinigen.

4. Frauen und Heiraten

Der Schlagersänger war schon früh umgeben von Frauen. Denn Ramon Roselly wuchs mit fünf älteren Schwestern auf. Und es gibt eine weitere wichtige Frau in seinem Leben: Seine Freundin Lorena, mit der er seit über sechseinhalb Jahren zusammen ist. "Ich hab die wunderbarste Freundin, die ich mir wünschen kann," so Roselly. Sie selbst kommt auch aus einer Schausteller-Familie. Ans Heiraten denken die beiden aber noch nicht: "Wir sind ja noch jung und haben Zeit."

5. Die Schulen wechselte er wie die Unterhose

Da seine Familie wegen des Zirkus viel unterwegs war, besuchte Roselly nach eigenen Angaben 44 verschiedene Schulen. An das Künstlerleben und das dauerhafte Unterwegssein, wie es in der Schlagerbranche üblich ist, ist der junge Mann also schon gewöhnt.