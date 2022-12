Flammkuchen mit Ziegenkäse und Blaubeeren

per Mail teilen

Koch/Köchin: Benjamin Hyttrek aus Stebach

Zutaten:

Für den Teig:

400 g Mehl

4 EL Olivenöl

1 Ei

150 ml Wasser

Salz, Pfeffer

Für den Belag:

200 g Crème fraîche

Salz, Pfeffer

Ziegenkäse

Blaubeeren

Walnüsse

Thymian, fein gehackt

Rucola

Alle Zutaten für den Teig in eine Schüssel geben und erst mit der Maschine, anschließend per Hand durchkneten. Dann in Folie einpacken und eine halbe Stunde ziehen lassen.

Den Ofen auf höchste Temperatur Unterhitze vorheizen. Wer hat, kann auch einen Pizzastein (Schamott- oder Keramikstein für den Ofen) verwenden. Dann den Ofen auf Umluft rund 20 Minuten vorheizen.

Jetzt den Teig hauchdünn ausrollen und auf ein Backblech mit Backpapier geben. Beim Pizzastein auf bemehlter Arbeitsplatte ausrollen.

Crème fraîche mit Salz und Pfeffer anrühren und auf dem Teig verteilen. Jetzt die restlichen Zutaten, bis auf den Rucola, auf dem Flammkuchen verteilen und in den Ofen schieben. Wenn der Flammkuchen schön knusprig ist, aus dem Ofen nehmen und mit Rucola bestreuen. Guten Appetit!

Flammkuchen kann man auch mit Camembert, Sesam und Honig belegen oder auch mit Salami und Tomaten. Selbst Sauerkraut und Fleischwurst geht.



Süß schmeckt der dünne Teig auch mit Schmand, Apfelscheiben und etwas Zimt und Zucker.

