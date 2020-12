Man kann Frühlingszwiebeln gut in der Pfanne mit etwas Zucker karamellisieren, mit etwas Balsamico ablöschen und dann warm oder kalt als "Anti-Pasti" genießen. Zu Fisch passen Frühlingszwiebeln gegart auch sehr gut.



Man kann die frischen Stangen auch einfrieren. Dazu einfach putzen und am Stück nebeneinander in einen Gefrierbeutel packen.