Koch/Köchin: SWR4 Moderatorin Corinne Schied

Zutaten:

Für den Teig:

110 g helles Dinkelmehl

110 g Instantmehl

120-140 ml lauwarmes Wasser

10 g Trockenhefe

1 TL Salz

1 Prise Zucker

3 EL Öl

Zutaten für die Schmandcremes:

250 g Schmand

250 saure Sahne

Salz, Pfeffer

Agavendicksaft

Spritzer Zitronensaft

Für den Belag:

150 g Lachsforelle oder Lachs

Frühlingszwiebeln

Currypulver

einen Spritzer Zitronensaft

Dill

100 g Feta (Ziege oder Schaf)

1 Handvoll schwarze Oliven

1/2 rote Zwiebel

Basilikum

1 Birne

1 Handvoll Mandelstifte und/oder gehackte Nüsse nach Wahl

Zucker zum Karamellisieren

Minze

"Ich bin eigentlich keine Flammkuchenbacktante, aber für Sie mache ich auch das!" Corinne Schied

Für den Teig Mehl in eine Schüssel sieben, Salz dazugeben, mit dem Wasser zu einem Teig verkneten. Gegen Ende das Öl dazugeben und weiterkneten. 30 bis 40 Minuten an einem warmen Ort zugedeckt gehen lassen.

Für die Schmandcreme saure Sahne und den Schmand glattrühren. Zwei Drittel davon mit Salz und Pfeffer, ein Drittel mit Sirup und Zitronensaft verrühren.

Für den ersten Belag den Lachs in feine Streifen schneiden, mit einem Spritzer Zitronensaft, etwas Currypulver und Salz vermischen. Dill zupfen und zur Seite stellen.

Für den zweiten Belag Feta in Würfel schneiden, die Zwiebelringe hobeln, Oliven entsteinen. Basilikum zupfen und zur Seite stellen.

Für den süßen Belag die Birne mit Schale in feine Spalten schneiden (etwa einen Zentimeter) und in einer Pfanne zusammen mit den gehackten Nüssen in Zucker karamellisieren. Minze zupfen und zur Seite stellen.

Den Ofen auf 250°C Ober-Unterhitze vorheizen. Backblech herausnehmen und mit Backpapier auslegen. Nun den Teig auf bemehlter Arbeitsfläche ganz dünn ausrollen.

Zwei Drittel mit der salzigen, das übrige Drittel mit der süßen Schmandmischung bestreichen und die drei Beläge darauf verteilen.

Den Flammkuchen auf der mittleren Schiene etwa 15 Minuten backen. Aus dem Ofen nehmen und dann erst die Flammkuchen-Streifen mit den entsprechenden Kräutern bestreuen.

Corinne: "Den Flammkuchenteig mit Dinkel- und Instantmehl zu machen ist wirklich ein Top-Tipp!"

