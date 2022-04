Ausgewählte Cover des Schlagerproduzenten Ralph Siegel

Die Berliner Band "The Gloomys" traf 1967 in München den aufstrebenden, jungen Produzenten Ralph Siegel. Es entstand das Album "Daybreak" - "Harmony-Pop mit vielstimmigem Gesang". Die Band kam an und eine zweite LP war schnell in Planung. Das daraus ausgekoppelte "Winds of change" wurde 1968 zu ihrem größten Erfolg.

SWR Foto: SWR Coverscan (Columbia)