Die schönsten Cover von James Last

Mit "In the mood for trumpets" knüpfte Last an seine Zeit als Jazzer an; er nahm 1975 für diese LP vorwiegend Glenn Miller-Evergreens auf. Nach zehnjährigem Bestehen lautete die Zwischenbilanz: die 20. LP der Serie "Non Stop Dancing" stand in den Geschäften. Dies bedeutete zwanzig Mal 28 Titel im Dancing-Sound oder anders ausgedrückt: 4000 Hits aus aller Welt anhören, 800 auswählen und davon 560 aufnehmen. Er galt als Weltrekordler der leichten Muse mit seinen 100 goldenen Schallplatten.

SWR Polydor (Coverscan)