SWR SWR -

Portionen: 4 Koch/Köchin: Lilli Biffar-Hirschbil, Deidesheim

Zutaten:

4 EL Gemüsebrühe

1 EL weißer Balsamico

1/2 TL scharfer Senf

2 TL Ingwersirup

3 bis 4 EL mildes Olivenöl (nach Belieben 2 EL Olivenöl und 2 EL mildes Salatöl mischen)

1 bis 2 TL frisch geschnittene Kräuter (Petersilie, Basilikum, Schnittlauch, Kerbel, Dill)

Mildes Chilisalz

Pfeffer aus der Mühle

2 Bund Rucola

½ kleinere Fenchelknolle

1 Karotte

100 g Kirschtomaten

1 reife Avocado

1 EL Zitronensaft

Mildes Chilisalz

40 g Grüne Mandeln

400 g Ziegenkäserolle

12 dünne Scheiben Rohschinken

getrockneter Oregano

Für das Dressing Gemüsebrühe mit Essig, Senf und Ingwersirup in einen Mixbecher geben. Das Öl hinein mixen, die Kräuter hinein rühren und mit Chilisalz und Pfeffer würzen.

Für den Salat den Rucola verlesen, gründlich waschen, abtropfen lassen und die Stiele fein schneiden. Den Fenchel waschen und in feine Streifen hobeln, die Karotte schälen und in Scheiben hobeln. Die Kirschtomaten waschen und halbieren. Die Avocado halbieren, den Kern dabei entfernen, schälen, in Spalten schneiden, mit Zitronensaft beträufeln und mit Chilisalz würzen. Die grünen Mandeln in Scheiben schneiden.

Rucola, Fenchelstreifen, Karottenscheiben und Kirschtomaten mit dem Dressing vermischen und gegebenenfalls noch etwas nachwürzen. Den Salat mit den Avocadoscheiben auf Tellern verteilen und die Mandelscheiben darauf streuen.

Den Ziegenkäse in zwölf Scheiben schneiden, jeweils mit etwas Oregano bestreuen und in die Schinkenscheiben wickeln. Eine Pfanne bei mittlerer Temperatur erhitzen. Die Ziegenkäsepäckchen darin mit der Nahtseite nach unten einlegen und auf beiden Seiten leicht braten. Auf Küchenpapier abtropfen lassen und an den Salat legen.

Tipp: Ziegenkäse hat einen pikant-würzigen, leicht säuerlichen, unverkennbaren Geschmack. Wer Ziegenkäse nicht so gerne mag kann ihn auch mit Salzlakenkäse aus Kuhmilch austauschen.

Avocado schmecken nur, wenn sie richtig reif sind. Reife Avocado lassen sich leicht eindrücken.

Übersicht aller SWR Rezepte