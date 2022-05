Das kurze Leben und der tragische Tod von Alexandra

per Mail teilen

"Zu traurig", urteilte die Plattenfirma zunächst über Alexandras Musik. Doch Lieder wie "Zigeunerjunge" machten sie in nur drei Jahren zum Star, ihr früher Tod zur Schlagerlegende.

Alexandra wird entdeckt

Alexandras Karrierestart klingt wie aus einem Film. Auf einer Jubiläumsfeier spielte sie Gitarre und sang dazu. Unter den Gästen war Plattenproduzent Fred Weyrich. Er war von ihrem vielsprachigen Repertoire und ihrer Ausstrahlung so fasziniert, dass er ihr auf der Stelle einen Plattenvertrag anbot und Probeaufnahmen organisierte.

Die Frechheit von Fred Weyrich siegt

Mit diesen im Gepäck ging er zu einer namhaften Plattenfirma, wo er abgewiesen wurde: "Diese Lieder sind zu traurig und nicht kommerziell genug." Das sah Weyrich aber anders und kündigte bei einer Firmen-Tagung seine Neuentdeckung an, die er hinter der Bühne versteckt hielt. Die Direktoren schäumten zunächst vor Wut. Als Alexandra aber ein paar Strophen gesungen hatte, waren sie überzeugt.

Im April 1967 ließ "Premiere mit Alexandra" die gesamte Fachwelt aufhorchen. Bereits am Jahresende wurde sie von den prominentesten deutschen Show-Journalisten zur "interessantesten Nachwuchs-Entdeckung des Jahres 1967" gewählt. SWR Coverscan 'Philips'

Viele Jobs für wenig Geld

Der Weg dahin war aber steinig. Alexandra war vielseitig: Sie malte, bekam Ballettunterricht, schrieb Gedichte, sang auf Schulkonzerten und im Kirchenchor. Für wenige Monate war sie Studentin an der Kunsthochschule Kiel. Dort malte sie Tierbilder, die sie verkaufte. Vom Erlös konnte sie sich eine Gitarre kaufen und hat sich selbst das Spielen auf dem Instrument beigebracht.

Später begann sie ein Schauspielstudium. Um ihren Lebensunterhalt und den Unterricht zu finanzieren, nahm sie mehrere Jobs an. Mal arbeitete sie als Sekretärin, mal als Autovermieterin. Zusätzlich tingelte sie abends mit ihrer Gitarre durch Bars.

"Ich musste mir oft überlegen, ob ich eine Tasse Kaffee trinken oder mit dem Bus nach Hause fahren sollte."

Der "Zigeunerjunge" macht Alexandra zum Star

Nach ihrem Auftritt vor den Plattendirektoren nahm ihre Karriere Fahrt auf. Entdecker Fred Weyrich war es, der den Künstlernamen "Alexandra" in Anlehnung an den Namen ihres Sohnes Alexander erdachte. Darüber hinaus ging er mit ihr den ungewöhnlichen Weg, zur Premiere gleich mit einer ganzen Langspielplatte zu starten. Ihr Debüt glückte, überzeugte Kritiker und Publikum gleichermaßen und mit ihrem Lied "Zigeunerjunge" wurde sie über Nacht zum umjubelten Star.

"Ich bin glücklich, dass die Lieder von Alexandra heute noch so lebendig sind, da sie mit ihrem ersten Lied bei mir angefangen hat und auf ihrer weißen Gitarre mein Lied "Zigeunerjunge" in meinem Haus gesungen hat."

Auf Tournee mit Hazy Osterwald

Fortan verlangte das Showgeschäft von ihr alles ab und hetzte sie von einer Verpflichtung zur nächsten. Gleich nach der Veröffentlichung ihrer ersten Platte ging sie mit Hazy Osterwald auf große Russland-Tournee und nahm an Festivals rund um den Globus teil. In zahlreichen Fernsehshows stand sie zusammen mit Größen wie Gilbert Bécaud, Chris Howland, Vico Torriani oder Peter Frankenfeld im Scheinwerferlicht. In einer der ersten Ausgaben der legendären ZDF-Hitparade war sie mit ihrem Lied "Schwarze Balalaika" vertreten, fiel beim Schlagerpublikum jedoch damit durch.

"Sehnsucht - das Lied der Taiga": Noch bevor die Schallplatte angepresst war, lagen dem Fachhandel schon 70.000 Vorbestellungen vor! SWR Coverscan 'Philips'

Der Spagat zwischen Schlager und Chanson

Sich mit ihrem Repertoire vom Üblichen abzuheben, erforderte viel Kraft. So hat sie ihren größten Erfolg "Sehnsucht - das Lied der Taiga" überhaupt nicht gemocht. Ihr Produzent erzählte später: "Sie sang es nur ein einziges Mal unter Tränen bei der Plattenaufnahme". Alexandra wollte mehr als folkloristische Schlager singen und fürchtete, damit bald in einer Schublade zu landen. Anspruchsvolle Lieder und französische oder russische Chansons zu interpretieren, war ihr eigentlicher Traum. Sie komponierte, schrieb eigene Texte und fühlte sich mehr der Chanson-Szene zugehörig, was die Zusammenarbeit mit Udo Jürgens und Adamo unterstrich. Mit Letztgenanntem unternahm Alexandra ihre erste Deutschland-Tournee.

"Sie wollte gegen den Strom Dinge machen, die nicht alltäglich sind, zumindest damals nicht alltäglich waren."

Internationale Erfolge

Auch in Frankreich gelang ihr der Durchbruch, wo sie mit "La taiga" und "Tzigane" in den Hitlisten stand. Frankreichs berühmter Show-Regisseur Jean-Christophe Averty verpflichtete sie für eine französische TV-Show und der deutsche Filmemacher Truck Branss drehte mit ihr ein ganzes Fernsehporträt. Ihre Lieder erklangen nun europaweit - es war ein einziger Höhenflug.

Die in französischer Sprache gesungene Aufnahme des "Zigeunerjungen" war von Alexandra sogar erfolgreicher als die Einspielung, welche Dalida für den französischen Plattenmarkt gemacht hatte. SWR Coverscan 'Philips'

Vom Verlobten betrogen und vom Sohn entfremdet

Alexandra gönnte sich keine Pause, keinen Urlaub - jetzt, nachdem ihr großer Wunschtraum in Erfüllung gegangen war. Doch dies alles forderte seinen Tribut. Viele Belastungen setzten ihr zu: Vertragsverhandlungen mit der Plattenfirma standen an, hinzu kamen private Turbulenzen. Erst verstarb ihr Vater, dann entpuppte sich ihr neuer Verlobter als Heiratsschwindler, der darüber hinaus noch manches andere auf dem Kerbholz hatte. Zudem litt ihr Kind unter der ständigen Abwesenheit der Mutter und zog sich von ihr zurück. Von allen Strapazen erschöpft erkrankte sie an einer schweren Bronchitis.

Alexandras tödlicher Unfall

Höchste Zeit für eine Auszeit. Doch die Urlaubsreise auf die Insel Sylt zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Sohn Alexander endete tragisch. Am 31. Juli 1969 verunglückte die Sängerin mit ihrem Wagen tödlich. Während ihre Mutter kurz nach dem Unfall im Krankenhaus ebenfalls verstarb, blieb das Kind weitgehend unverletzt. Es hatte auf dem Rücksitz geschlafen.

"Maskenball" war 1968 als Alexandras zweite Single geplant. Sie wurde zugunsten von "Sehnsucht" zurückgestellt und geriet in Vergessenheit. 2010 entdeckte man den Titel zufällig in einem Wochenschau-Beitrag und er wurde wenig später in einer limitierten Auflage von 500 Single-Exemplaren veröffentlicht. SWR Coverscan 'Koch Universal'

Die Aufarbeitung von Alexandras Ende

Dieses schockierende Ereignis warf viele Fragen auf und bot zahlreichen Spekulationen und Gerüchten Raum. Als der Autor, Filmemacher und Produzent Marc Boettcher den Entschluss fasste, eine Biografie über Alexandra zu schreiben, wusste er nicht, in welches Wespennest er damit gestochen hatte. Viele Ungereimtheiten traten zu Tage, denen er auf den Grund ging.

Millionen schauen einen Film über die "Legende" Alexandra

Wie unbequem seine Fragen offenbar waren, belegen Morddrohungen, die er im Zuge seiner Arbeit von Unbekannten erhielt. 1998 erschien schließlich die Lebensgeschichte der Sängerin, die 2004 - mit neuen Erkenntnissen ergänzt - ein weiteres Mal veröffentlicht wurde. Darüber hinaus drehte er 1999 das Porträt "Alexandra - Die Legende einer Sängerin" über sie, das über 12 Millionen Fernsehzuschauer sahen.

Viele namhafte Künstlerinnen und Künstler - von Marianne Rosenberg über Shirley Bassey bis hin zu Udo Jürgens und Jay Alexander - interpretierten auf dieser Hommage von 1999 ihre Lieder. Exklusiv hierfür nahm Hans Blum alias Henry Valentino den Tribut-Song "Alexandra, wärst Du heute noch hier" auf. SWR Coverscan 'Edel Records'

Bis heute unvergessen

Das Interesse an der Sängerin ist bis heute ungebrochen. So wurde bereits 2003 in Würzburg der Verein "Alexandra-Freunde e. V." gegründet, der sich das Ziel gesetzt hat, ihr musikalisches Erbe zu bewahren. Bis heute werden von dieser Stelle aus Veranstaltungen organisiert, welche die Ausnahmekünstlerin Alexandra würdigen und dazu beitragen, die Erinnerung wachzuhalten.

Das Leben von Alexandra auf einen Blick