Lady Diana

Zuletzt hatte Diana einen Geliebten, den Geschäftsmann Dodi Al-Fayed, der in Paris lebte. Am 31. August 1997 starben Diana und Dodi bei einem Autounfall in Paris, verursacht durch den Fahrer des Wagens. Ein schwerer Gang in Trauerkleidung: Die engsten Angehörigen von Prinzessin Diana gehen am 6. September 1997 in London zur Trauerfeier. Von links nach rechts: Prinz Philip (Dianas Schwiegervater), Prinz William (ihr älterer Sohn), der Earl of Spencer (ihr Bruder), Prinz Henry, genannt Harry (ihr jüngerer Sohn) und ihr geschiedener Mann Prinz Charles.

imago images Imago/ZUMA Press -