Amorella-Kirschcreme

Portionen: 4 Koch/Köchin: Katja Mossel, Amorella Kirschmanufaktur, Mainz

Zutaten:

200 ml Schlagsahne

500 g Mascarpone

100 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

500 g Naturjoghurt

500 g frische Sauerkirschen oder tiefgefrorene Amorella-Kirschen

50 ml Amorella Kirsch-Dessertwein (alternativ ein anderer Dessertwein)

100 g Zucker

Apfelpektin (alternativ Speisestärke)

100 g Mandelblättchen

2 EL Zucker

1 Packung Löffelbiskuits

Für die Creme die Sahne steif schlagen. Mascarpone, Zucker, Vanillezucker und Naturjoghurt verrühren, bis die Masse schaumig ist. Sahne unter die Masse heben.

Sauerkirschen im eigenen Saft erhitzen. Amorella Kirsch-Dessertwein und Zucker mit Apfelpektin oder Speisestärke mischen und mit den Kirschen unter Rühren eine Minute aufkochen. Anschließend erkalten lassen.

Mandelblättchen in einer Pfanne mit 2 EL Zucker karamellisieren und direkt auf ein Backpapier zum Abkühlen ausbreiten. Dann alles in eine Auflaufform in folgender Reihenfolge schichten: Löffelbiskuits, Creme, Kirschen, Creme, Mandelblättchen

