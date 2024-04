Sängerin Alina: Suizidgedanken wegen Mobbing

Triggerwarnung: Dieses Interview beinhaltet Themen wie Mobbing und Suizidgedanken Dieses Interview thematisiert unter anderem Mobbing und Suizidgedanken. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein. Falls Sie mit Mobbing konfrontiert sind und Suizidgedanken haben, können Sie sich jederzeit an die Telefonseelsorge wenden unter den Nummern 0800 111 0 111 und 0800 111 0 222 oder unter www.telefonseelsorge.de.

Die Sängerin Alina Wichmann ist im Südschwarzwald aufgewachsen und freut sich jedes Mal, wenn sie den schwäbischen Dialekt hört. Doch wenn sie an ihre Jugend denkt, hat sie nicht nur positive Erinnerungen. Alinas Leben war nämlich auch von Hass und Mobbing geprägt.

Mit 13 Jahren wurde sie in der Schule so stark gemobbt, dass in ihr Selbstmordgedanken aufkamen und sie in einer psychiatrischen Klinik behandelt werden musste. Dieses Erlebnis hat Alina stärker denn je gemacht, dennoch fühlt sie sich auch heute noch durch Hasskommentare über ihr Gewicht verletzt und fordert beim Thema Mobbing dringend zum Handeln auf.

Die Wahlberlinerin spricht im Interview aber auch über die schönen Dinge in ihrem Leben. Zum Beispiel über die musikalischen Einflüsse ihrer Musik und warum eine gescheiterte Beziehung zum Lied "Liebe auf Zeit" geführt hat. Außerdem verrät sie, dass sie dank ihrer Eltern eine Leidenschaft fürs Wandern entwickelt hat.

