Chris de Burgh in Stuttgart

Nach seiner Sommertour 2024 kommt Chris de Burgh im Herbst 2025 wieder nach Deutschland: Am 30. Oktober 2025 tritt er in Stuttgart in der Liederhalle auf.

Datum: Donnerstag, 30. Oktober 2025 Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Liederhalle

Berliner Platz 1-3

70174 Stuttgart

Lageplan Foto: Willi Kuper SWR SWR1 - Foto: Willi Kuper Der Tourtitel "50LO" verweist einerseits darauf, dass Chris e Burgh solo auftritt und sein 50. Bühnen-Jubiläum feiert, andererseits aber auch auf sein aktuelles Album: Für "50" habe ich meine Lieblingssongs von jedem meiner früheren Studioalben ausgewählt und dazu drei neue Lieder aufgenommen. Auch über die Konzerte verrät der Bühnen-Profi einiges: Bei dieser Tournee geht es darum, dass ich mich an meine Anfänge zurückerinnere, als ich solo zu Gitarren- oder Klavierbegleitung auftrat. Ich werde bei den Gastspielen zudem über die Musik sprechen, über den Ursprung der Songs und ihren Hintergrund. Außerdem gibt Chris de Burgh einige Coverversionen zum Besten, zählen doch unter anderen Elvis Presley, Toto sowie Lennon/McCartney, Paul Simon und Bob Dylan zu seinen Vorbildern. Chris de Burgh tritt auch in Schwäbisch Gmünd auf. Quelle: Pressetext Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im SWR Ticket Shop.