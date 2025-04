Night of Broadway - a Tribute to the Bee Gees performed by Night Fever in Mannheim

Night Fever gilt als eine der erfolgreichsten und authentischsten "Bee Gees" Tribute-Shows weltweit. Keine andere Band kommt dem Original so nah. Überzeugen Sie sich selbst

Datum: Sonntag, 5. Oktober 2025 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 19:00 Uhr Ort: Rosengarten (Congress Center)

Rosengartenplatz 2

68161 Mannheim

Lageplan

Basierend auf dem legendären Konzert von 1997 "One night only" in Las Vegas wurde aufgrund des großen Erfolges nun die gigantische Produktion "Nights of Broadway" entwickelt.

Ein multimediales Spektakel zeichnet diese einzigartige Show aus. Kaum eine andere Tribute-Show präsentiert eine derartig spektakuläre Lichtshow gepaart mit einer riesigen LED Wand.

Quelle: Pressetext

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.