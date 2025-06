Graham Nash in Stuttgart

Nach seiner letzten ausverkauften Deutschlandtournee 2023 setzt Graham Nash noch einen drauf: Im Herbst 2025 kommt die Folk-Rock-Legende noch einmal zurück nach Deutschland.

Datum: Montag, 29. September 2025 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Liederhalle, KKL Beethoven-Saal

Berliner Platz 1

70174 Stuttgart

Lageplan

Der 82-Jährige ist 2025 als Ikone des Folk-Rocks in sechs deutschen Städten zu erleben. Auf seine einzigartige künstlerische Weise und mit seiner unverwechselbaren Stimme wird er gewohnt kompromisslos die aktuelle Weltverfassung in seinen Songs reflektieren.

Schon auf seiner umjubelten Deutschlandtournee in 2023 gestand er hinsichtlich der Auswahl der Songs für die Konzerte die Qual der Wahl. Denn ihm liegt nicht nur die Präsentation seiner nach wie vor aktuellen Klassiker wie "Our House, Bus Stop", "Teach Your Children", "Just A Song Before I Go" und vielen anderen am Herzen, sondern ganz besonders auch die seiner neuesten Songs, die das derzeitige Weltgeschehen thematisieren. Bei den Konzerten 2025 dürfen sich die Fans daher auf noch mehr Nash aus sechs Jahrzehnten und aus der Gegenwart freuen.

Graham Nash wird Songs performen, die seine sechzigjährige Karriere umfassen – von The Hollies über Crosby, Stills and Nash bis hin zu CSNY und seiner geschätzten Solokarriere. Auf der Bühne wird er von Todd Caldwell (Keyboards und Gesang), Adam Minkoff (Bass, Schlagzeug, Gitarren und Gesang) und Zach Djanikian (Gitarren, Mandoline, Schlagzeug und Gesang) begleitet.

Quelle: Pressetext.

Tickets gibt es an allen bekannte Vorverkaufsstellen.