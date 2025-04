The Simon & Garfunkel Story in Baden-Baden

per Mail teilen

Eine Tributeshow, die das Leben und die Karriere der von Simon & Garfunkel feiert und das Publikum mit auf eine mitreißende musikalische Zeitreise nimmt.

Datum: Freitag, 26. September 2025 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Festspielhaus Baden-Baden

Beim Alten Bahnhof 2

76530 Baden-Baden



Schauspieler und Musiker aus Londoner versetzen das Publikum bei The Simon & Garfunkel Story in die groovige Zeit der 1960er-Jahre zurück. In der Show wird die Geschichte von Paul Simon und Art Garfunkel erzählt: Beginnend bei ihren bescheidenen Anfängen als Rock´n´Roll-Duo "Tom und Jerry" bis hin zu ihrem großen Erfolg und ihrer dramatischen Trennung und endet mit einer atemberaubenden Nachstellung des Reformationskonzerts im Central Park 1981.

Als liebevolle Hommage bringt die gefeierte Tributeshow den charakteristischen Sound der Folk-Rock-Stars originalgetreu und voller Respekt auf die Bühne – natürlich inklusive aller Hits von Paul Simon und Art Garfunkel, darunter "Mrs. Robinson", "Cecilia", "Bridge Over Troubled Water", "Homeward Bound", "Sound Of Silence" und viele weitere!

Die Tribute Show ist auch in Freiburg, Stuttgart, Trier und Mannheim zu sehen.

Quelle: Pressetext

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.