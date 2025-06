Adresse Festhalle Wörth

Festplatz 1

76744 Wörth am Rhein



Das Finale beim SWR4 Festival 2025 wird mit einem internationalen Top Act gefeiert. Die Weltstars von Smokie kommen nach Wörth am Rhein!

Aus dem Projekt von ein paar britischen Schulfreunden Anfang der 70er ist eine der erfolgreichsten Bands der Pop- und Rockgeschichte geworden. Seit fünf Jahrzehnten touren Smokie mit ihren großen Hits "Living Next Door to Alice", "Lay Back in the Arms of Someone" und "Mexican Girl" um die Welt. Allein in Deutschland belegten Smokie im Jahr 1977 für 14 Wochen Platz eins der Single-Charts mit ihren Songs.

Nachdem beim SWR4 Festival schon große internationale Gäste wie Chris de Burgh und Harpo zu Gast waren, gibt es dieses Mal eine rockige Reise in die 70er in der Festhalle in Wörth.

Tickets gibt es an allen Vorverkaufstellen.