Adresse Festhalle Wörth

Festplatz 1

76744 Wörth am Rhein



Seit mehr als 30 Jahren ist die Hermes House Band mit den bekanntesten Partysongs aller Zeiten auf Tour. Ihre Versionen von "Country Roads", "Life is life" und "I will survive" haben sich zu Klassikern entwickelt, die weltweit gefeiert werden.

Mehr als 8 Millionen Tonträger haben die Musiker aus den Niederlanden verkauft und auch im Jahr 2025 hält der Erfolg ungebrochen an. Auf der Streamingplattform Spotify steuert ihr Hit "Country Roads" aktuell auf die 150 Millionen Abrufe zu.

Für den Auftritt der Hermes House Band werden die Stühle aus der Festhalle Wörth geräumt und alle Besucher können sich auf einen ausgelassenen Tanzabend freuen. Und neben den schon genannten Hits gibt es noch viele weitere SWR4 Partysongs wie "Sweet Caroline", "Can’t take my eyes of you" und "Que sera, sera" live zu hören.

Tickets gibt es an allen Vorverkaufstellen.