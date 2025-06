Tom Jones kehrt auf die deutschen Bühnen zurück. Am 17. Juli 2025 ist er im Festspielhaus in Baden-Baden.

Adresse Festpielhaus

Beim Alten Bahnhof 2

76530 Baden-Baden

0722 13013101



Tom Jones, die walisische Musiklegende, kommt im Sommer 2025 mit seiner "Defy Explanation"-Tour nach Deutschland. Zwischen dem 16. Juni und dem 22. Juli wird er in Stuttgart, Berlin, Baden-Baden und Bremen auftreten.

SWR4 präsentiert ebenfalls das Konzert am 16.06.2025 in Stuttgart.

Seinen Adelsschlag erhielt er 2006, als Queen Elizabeth ihn zum Ritter des Empire kürte. Für sie trat er 2012 zu ihrem diamantenen Thronjubiläum im Buckingham Palace auf.

Mit einer Karriere, die über sechs Jahrzehnte umfasst, hat Tom Jones weltweit mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft. Seine Hits wie "It's Not Unusual", "Delilah" und "What's New Pussycat?" sind zeitlose Klassiker. Sein jüngstes Album "Surrounded By Time" erreichte 2021 Platz eins der britischen Charts und machte ihn zum ältesten Künstler mit einem Nummer-eins-Album in Großbritannien.

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. ​