Dirty Dancing in Concert in Stuttgart

Eine Zeitreise zurück in die 60er Jahre – inmitten der Liebesgeschichte zwischen Baby und Johnny! Bei "Dirty Dancing in Concert" darf sich das Publikum nicht nur auf den Film in voller Länge freuen, sondern ebenso auf eine herausragende Untermalung durch Sänger*innen und Tänzer*innen, die die Songs live und synchron zum Film darbieten.

Datum: Montag, 21. April 2025 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 19:00 Uhr Ort: Liederhalle

Berliner Platz 1-3

70174 Stuttgart

Lageplan Dirty Dancing in Concert Pressestelle Zdenko Hanout Der Film wird auf Deutsch gezeigt und die Songs in der Originalversion gespielt. Ein multimediales Live-Erlebnis, das zum Mitwippen einlädt, gute Laune verbreitet und die Fans – egal ob groß oder klein – direkt mitreißt. "Dirty Dancing", ein zeitloser Klassiker, erzählt die Geschichte einer Sommerromanze und begeistert mit dem legendären Soundtrack und den mitreißenden Tanzszenen. Die Geschichte spielt im Sommer 1963. Baby Houseman (Jennifer Grey) verbringt mit ihrer Familie den Urlaub im Catskills-Resort Kellerman’s. Fasziniert von Tanzlehrer Johnny Castle (Patrick Swayze) und dem so ganz anderen Leben der Angestellten, lernt Baby tanzen, verliebt sich unsterblich – und erlebt einen Sommer, den sie niemals vergessen wird. Dirty Dancing in Concert gastiert auch in Freiburg. Quelle: Pressetext Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.