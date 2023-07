Der Sommer 2022 ist in Europa als der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in die Geschichte eingegangen. Die hohen Temperaturen machen vor allem älteren Menschen zu schaffen, mit teils tödlichen Folgen. Über 60.000 Menschenleben könnte dieser Rekordsommer in Europa gekostet haben. Das geht aus einer Studie hervor.