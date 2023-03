Guter Zucker, schlechter Zucker

Die gesundheitlichen Folgen übermäßigen Zuckerkonsums sind bekannt, von Übergewicht bis Diabetes. Weil die Liebe zum Süßen meist schon in der Kindheit anfängt, kursieren in der Regierung Überlegungen, Süßwaren aus dem Kassenbereich von Supermärkten zu verbannen. SWR2 Impuls sprach mit Prof. Andreas Pfeiffer vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam über guten und schlechten Zucker und die Folgen des Zuckerkonsums.

Herr Pfeiffer, die Große Koalition erwägt, Süßwaren aus dem Kassenbereich der Supermärkte zu verbannen. Ist das eine sinnvolle Maßnahme, um den zu hohen Zuckerkonsum – gerade bei Kindern – zu reduzieren?

Ja, absolut. Es gibt ein gutes Buch mit dem Titel ‚Nudge‘, in dem analysiert wird, wie solche kleinen Anreize funktionieren. Das Fazit der Autoren: Was man zum Beispiel an der Supermarktkasse positioniert, das hat einen deutlich höheren Zugriff durch die Kunden. Wir konsumieren zu viel Zucker, das steht außer Frage. Und für viele Menschen wird das zum Problem. Gerade auch im Hinblick auf die Risiken für Kinder halte ich deshalb die geplante Maßnahme für sinnvoll.



Warum reagieren eigentlich schon Säuglinge so euphorisch auf Zucker und Süßigkeiten?

Das tun sie gar nicht. Es gibt Studien, die belegen, dass Kinder das erlernen. Wir haben zwar eine gewisse Präferenz für Zucker, wie andere Tiere übrigens auch. Allerdings reicht die nur sehr kurz und ist nicht so stark ausgeprägt.



Wenn Kinder also doch so auf Zucker abfahren, haben sie das vermittelt bekommen und sehen den Zucker sozusagen als eine Art Belohnung an?

Kinder werden auf Zucker konditioniert

Genau. Wenn Sie nämlich einen Säugling testen, reagiert der gar nicht auf Zucker, sondern zunächst ausschließlich auf Muttermilch. Erst ab dem ersten Lebensjahr lernen die Kinder die Konditionierung auf Zucker. Ausschlaggebend ist natürlich, wie viel Zucker die Kinder dann bekommen. Gibt man ihnen nicht so viele Süßigkeiten, sind sie auch sehr viel weniger scharf darauf.



Viele Erwachsene sagen von sich, dass sie nicht auf ihren Keks oder Schokoriegel verzichten können und regelrecht zuckersüchtig sind. Bringen sie das also aus ihrer Kindheit mit oder wurde das im späteren Alter noch dazugelernt?

Das ist eine ziemlich komplizierte Frage, denn da steckt natürlich auch viel Psychologie dahinter. So Sachen sind aber schon stark konditioniert. Menschen haben bestimmte zirkadiane Muster des Essens: Sie haben normalerweise morgens Hunger und nicht mitten in der Nacht. Das heißt, sie haben bestimmte Zeitpunkte, zu denen sie etwas machen. Und Menschen haben typischerweise auch die Gewohnheit, dass sie zu bestimmten Zeiten essen. Ein typisches Muster bei uns ist: Man isst tagsüber eher wenig und hält sich zurück – und abends, wenn man ein bisschen Zeit hat, kommt man nach Hause und isst erst mal ordentlich und dann hört man eigentlich nicht mehr auf. Man isst dann so vor sich hin – und hat natürlich auch seinen Schrank, in dem die tollen Sachen drin sind. Das Gehirn ist da übrigens schon durchaus so programmiert, dass es uns dort hintreibt. Die meisten körpereigenen Programme sind dafür da, dass wir dicker werden.



Empfehlen Sie als Deutsches Institut für Ernährungsforschung dann am besten gar keinen Zucker zu essen, nach dem Motto ‚je weniger, desto besser‘?

Zucker ist nicht gleich Zucker

Nein. Zucker ist als Glucose und Fructose nicht per se ungesund. Ein Problem wird er, wenn man eine Stoffwechselstörung hat, wie zum Beispiel Diabetes, eine Fettstoffwechselstörung oder Adipositas. Dann hat der Zucker eine Stoffwechselantwort zur Folge, die ungünstig ist und die relativ schnell zu einer Fettleber führt. Durch die Aufnahme vieler Kohlenhydrate wird die Fettsäuresynthese in der Leber gesteigert und vor allem eine Fettstoffwechselstörung angetrieben. Das tut übrigens nicht nur Zucker, sondern auch Stärke – die wird bei uns im Körper blitzschnell in Zuckermoleküle zerlegt und wird ebenfalls sehr proximal resorbiert.

Vollkornprodukte lassen Blutzuckerspiegel langsamer ansteigen als Weißmehlprodukte.

Wenn Sie Glucose und Fructose als einen Zucker nehmen, der langsam gespalten wird – das gibt es als Palatinose – dann macht das ein ganz anderes Hormonprofil. Der Darm reagiert auf den Zucker, indem er Hormone freisetzt und diese Hormone steuern dann anschließend den Stoffwechsel. Wenn Sie also Nahrung aufnehmen, die langsam gespalten wird – zum Beispiel Vollkornbrot, weil die Körner noch nicht als Stärke geknackt sind – dann kommt es bis weit unten in den Darm. Und das bremst den Appetit, verbessert den Stoffwechsel und hat positive Effekte. Das ist im Grunde der Trick der natürlichen Nahrung. Mit der Palatinose bekommen Sie also positive Effekte auf den Stoffwechsel. Es sind nicht Glucose und Fructose, die die Bösen sind, sondern es ist die hormonelle Verarbeitung des Nahrungsmittels.



Aber das, was wir als Süßwaren zu uns nehmen, ist ja weder Glucose noch Fructose, sondern die Saccharose.

Saccharose ist ein Dimer aus Glucose und Fructose und wird blitzschnell im oberen Dünndarm gespalten. Stärke wird auch sehr schnell gespalten, Saccharose aber besonders schnell und wirkt dann sehr ähnlich wie Glucose und Fructose isoliert.



…und das ist dann das Problem?

Genau. Da gibt es Studien mit Menschen und Mäusen: Wenn Sie einer Maus zum Beispiel 40% Zucker geben, wird sie insulinresistent und bekommt eine Fettleber. Wenn man das gleiche macht mit Palatinose - gleicher Prozentsatz an Zucker, gleiche Glucose-Fructose-Dimere, nur langsam gespalten und anderes Hormonprofil – dann bekommt sie keine Fettleber und die Maus bleibt gesund. Und das, obwohl die Maus gleich dick wird. Die Fettleber ist also nicht bedingt durch die Adipositas. Bei Menschen bekommt man genau das gleiche Profil, auch bei ihnen kann man Insulinresistenz durch Zucker auslösen, wenn sie dick sind und noch ein bisschen mehr dazukommt.



Die eine Gefahr von zu viel Zuckerkonsum ist langfristig Diabetes. Die andere ist das Suchtpotential. Ist Zucker ein Suchtmittel?

Ist Zucker ein Suchtmittel?

Das ist immer schwierig zu sagen bei Nahrungsmitteln. Wenn man nichts isst, geht das ja auch nicht. Da von Sucht zu sprechen, finde ich also schwierig. Aber die Neigung, einen starken Süßgeschmack zu bevorzugen, hat eine Suchtkomponente.



Man könnte ja sagen, eine Sucht zeichnet sich dadurch aus, dass Entzugserscheinungen auftreten, wenn man etwas nicht bekommt…

Ja, die sind aber psychologisch bedingt. Wenn Sie keinen Zucker essen, stellen sich nicht ihre Haare auf oder bricht ihnen Schweiß aus wie bei einem Opiatentzug. Das ist tatsächlich psychologisch.



Viele Menschen glauben, sie tun sich etwas Gutes, wenn sie auf Zucker verzichten und zu Zuckerersatzstoffen greifen. Seit kurzem ist Stevia zugelassen. Welche Rolle spielt das ernährungsphysiologisch?

Colourbox Colourbox -

Es gibt eine nicht ganz substanzlose Diskussion über die Bedeutung von Süßstoffen. Ich glaube, dass das eher übertrieben ist, soweit ich das verstehe. Aber Süßstoff hat eine Wirkung über diesen Süßrezeptor, und zwar nicht nur aufs Gehirn, sondern auch im Darm und da sind größere Mengen Süßstoff durchaus nachteilig. Es gibt auch Studien mit Diabetikern, in denen man zeigt, dass das ungünstige Wirkungen hat. Ich würde sagen: Jemand mit Diabetes, der ein bisschen Süßstoff isst und eine moderate Menge davon in sein Joghurt oder Quark gibt, der fährt mit Süßstoff besser. Bei dicken Menschen ist es so, dass sie sehr wohl wissen, wenn sie Süßstoff gegessen haben und kompensatorisch an anderer Stelle dafür mehr essen, sodass man niemanden dünn kriegt mit Süßstoff. Wenn aber eine schlanke Person ein paar Kalorien sparen und deshalb ein wenig Süßstoff essen will, halte ich das für unproblematisch. Oder wenn sie eben eine Cola light anstatt einer Cola trinkt, dann ist das auch in Ordnung.



Gibt es bei Süßstoff auch eine psychologische Abhängigkeit wie bei Zucker? Oder gibt es da Unterschiede?

Da gibt es Unterschiede. Fast alle Süßstoffe haben eine Bitterkomponente und das schmecken viele Leute, sodass sie Süßstoff sehr wohl unterscheiden können. Stellt man einer Maus Wasser jeweils mit Zucker oder Süßstoff hin, dann wird sie nur einmal vom süßstoffhaltigen Wasser trinken und dann nur noch vom zuckerhaltigen. Das liegt daran, dass das Gehirn wahrnehmen kann, ob damit Energie kam oder nicht.



Süßigkeiten weg aus dem Kassenbereich im Supermarkt? Sie sagen ‚ja‘. Gibt es andere Maßnahmen, die Sie sich wünschen würden, um den Zuckerkonsum einzudämmen?

Kommt bald die Zuckersteuer?