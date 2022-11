Zu wenig Personal für das Projekt „Rückenwind“ an den Schulen in Baden-Württemberg

per Mail teilen

An den Schulen mangelt es an Zeit, Personal und Ressourcen, um "Lernen mit Rückenwind" wirkungsvoll in die Praxis umsetzen zu können. Das zeigt eine aktuelle Studie des VBE, des Verbandes Bildung und Erziehung.

Martin Gramlich im Gespräch mit dem VBE-Landesvorsitzenden Gerhard Brand