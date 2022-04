Sitzblockaden und Gewaltfreiheit – Ziviler Ungehorsam nach Mutlangen

per Mail teilen

Richtig protestieren will gelernt sein. Heute kann man für Blockaden das "richtige Sitzen" üben, man organisiert sich in Bezugsgruppen und hält sich an den Aktionskonsens. Protestierer wie die von "Ende Gelände" im Hambacher Forst wollen der Polizei keine Angriffspunkte bieten.

Mutlangen: Beginn des zivilen Ungehorsams in Deutschland

Gewaltfreiheit ist wichtig beim zivilen Ungehorsam. Das war schon im September 1983 so, als in Mutlangen Heinrich Böll, Petra Kelly und andere auf der Straße saßen und gegen die Stationierung von Pershing-II-Raketen protestierten. Mutlangen gilt als Paradebeispiel und Auftakt des zivilen Ungehorsams in Deutschland.

Was ist davon heute noch spürbar? Was genau wird in den Blockade-Trainings geübt? Und welche Rolle spielt ziviler Ungehorsam heute?

