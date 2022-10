Wohnungsnot bekämpfen – Büros umwidmen statt Häuser bauen

Von Frank Drescher

Besonders in den Großstädten ist die Nachfrage nach Wohnraum groß. Verbliebene Freiflächen für Neubauvorhaben werden zum Streitobjekt, weil Anwohner um das letzte bisschen Grün in der Stadt kämpfen. Architekten und Stadtplaner versuchen daher verstärkt, Büro- oder Industriegebäude in Wohnhäuser umzuwidmen. Der Aufwand ist allerdings hoch, der Nutzen auch? In wirtschaftsschwachen Regionen dagegen ist Bauland oft günstig. Kommunen locken junge Familien mit Haus-Ambitionen. Immer mehr Fläche wird versiegelt. Dabei stehen gerade dort rund zwei Millionen Wohnungen leer.