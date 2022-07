Wochenbettdepression – Wenn das Mutterglück ausbleibt

Welcher Stadtteil eignet sich am besten für Familien mit Kindern? Eine gute Antwort auf diese Frage kann sich in den offenen Daten der Stadt verstecken. Die ehrenamtliche Initiative OK Lab Karlsruhe hilft in Workshops und Projekten diesen Schatz zu heben. Offene Daten können helfen, die eigene Stadt besser zu verstehen und den Alltag verbessern. mehr...