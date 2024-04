Musikliste:

1.

In my head

Say She She



2.

Into the night

Loverman



3.

Song for a sign

Talkline



4.

Did you mean it

Mirama



5.

From another mother earth

Holler My Dear



6.

Let's get it on

Marvin Gaye





Nachhaltigkeit

Recyclingfähige Messe-Möbel aus Papier-Garn

Simon Schomäcker





Stadtplanung

Geheimprojekt: Silicon-Valley Milliardäre wollen eine neue Stadt bauen

Nils Dampz