Musikliste:



1.

You louisiana man

Rhiannon Giddens



2.

Idiossincrasia

Gabriel da Rosa



3.

Hammer and the nail

Margaret Glaspy



4.

Rare to wake

Shannon Lay



5.

Robo Mind

Hofer Busch Held



6.

Money

Ditty



7.

Mo chérie l'amour

Les Pythons De La Fournaise