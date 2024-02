Wissen aktuell

Musikliste:

1.

Vuma

Thandiswa Mazwai



2.

I lupi cantare sulle colline

Pippo Pollina



3.

Flaschenpfand

Andreas Dorau



4.

Luz natural

Muerdo



5.

The truth is

Stella



6.

Die Welt dreht sich so schnell

Der Frühling



7.

Never let you go

Waldeck feat. Patrizia Ferrara