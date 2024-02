SWR2 Impuls vom 21.02.2024

Medizin

WHO warnt: Starker Anstieg bei Masern-Fällen

Stefan Troendle im Gespräch mit Prof. Leif Eric Sander, Immunologe Charité Berlin



Linguistik

Korsika, Schweiz, Brasilien: Muttersprache lebt auf Tiktok und Tinder

Stefanie Markert, Sandra Biegger, Ina Rottscheidt



Medizin

Mustererkennung bei Krebs: KI bringt Tumordiagnostik voran

Von Frank Wittig



Medizin

CAR-T-Zelltherapie vielversprechend bei Heilung von Krebs

Von Veronika Simon



Raumfahrt

ESA-Satellit ERS-2 stürzt Richtung Erde

Stefan Troendle im Gespräch mit Uwe Gradwohl, SWR-Wissenschaftsredaktion

Musikliste:



1.

But not for me

The Royal Bopsters



2.

Dust

Brandee Younger feat. Me'Shell Ndegeocello



3.

Es näscht

To Athena



4.

Given the chance

Tolyqyn



5.

More

Ão



6.

Guri

Inês Loubet