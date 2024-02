SWR2 Impuls vom 20.2.2024

Wissen aktuell

Gesundheit

Folgen des Klimawandels - So könnte die Pollensaison 2024 werden

Stefan Troendle im Gespräch mit Matthias Werchan, Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst (PID)



Technik

Serie "Ideen aus dem All": Space Pen - der besondere Kugelschreiber

Von David Beck



Gesundheit

So funktioniert Heilfasten

Von Sabine Schütze



Umwelt

Landwirtschaft in Marokko muss mit wenig Regen klarkommen

Von Anne Baier



Gesundheit

Zecken sind das ganze Jahr aktiv - und mittlerweile bundesweit

Von Martin Thiel