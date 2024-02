Musikliste:



1.

L'effet de café

Vero Nouk



2.

Don't let me be misunderstood

Jamie Cullum feat. Gregory Porter



3.

Security Check

Sophie Hunger



4.

Ma ossot ha' ayalot

Assaf Levitin & Agvh Jazz Ensemble



5.

Sacred night

Natascha Rogers



6.

Hey brother

Chris Jagger



7.

La ka ba'a

Alogte Oho & His Sounds of Joy