SWR2 Impuls vom 5.2.2024

Energiewende

Kraftwerksstrategie: Gaskraftwerke, die auch mit Wasserstoff laufen

Ralf Caspary im Gespräch mit Simon Müller, Direktor von Agora Energiewende Deutschland.





Bildung

Digitalisierung an baden-württembergischen Schulen noch ausbaufähig

Von Astrid Meisoll





Bildung

Stratosphärenballon-Projekt macht Schülerinnen fit in MINT

Ralf Caspary im Gespräch mit Dr. Tina Schulze, Lehrerin am St. Dominikus Mädchengymnasium Karlsruhe und der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe.





Umwelt

So könnten Krankenhäuser und Arztpraxen weniger Müll produzieren

Von Hellmuth Nordwig





Gesundheit

Doku-Tipp: Wie sich Kälte positiv auf die Gesundheit auswirken kann

Von Thorsten Schweinhardt